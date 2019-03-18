Что изменилось в Крыму за пять лет. Главное

РБК EST

Jalta Foto: Aleksey Pavlishak, Sputnik

Пять лет назад Крым и Севастополь вошли в состав России. Что за это время произошло с основными социально-экономическими показателями — в обзоре РБК.