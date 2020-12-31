Что будет с Гибралтаром после Brexit?

Согласно соглашению Лондона и Мадрида, соглашению Гибралтар — британская заморская территория, граничащая с Испанией, должна стать частью Шенгенской зоны, чтобы избежать в будущем году так называемой жесткой внешней границы с государством-членом ЕС, передает Reuters.

Договор между Великобританией и Испанией теперь должен быть согласован между ЕС и Лондоном, сообщил министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.

Около 96% жителей Гибралтара голосовали против Brexit на референдуме в 2016-м году.