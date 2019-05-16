ЧП в аэропорту "Рига": у пассажиров частного самолета изъяли 400 000 евро и 500 000 долларов США

По информации пресс-центра Службы госдоходов, в мае нынешнего года в международном аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета изъяли 400 000 евро и 500 000 долларов наличными. В СГД предполагают, что эти деньги могут иметь нелегальное происхождение.
Проверка проводилась в рамках информации о возможных рисках перемещения через государственную границу Латвии крупных сумм наличностью и предоставлении ложных данных при декларировании сумм. Деньги были изъяты у пассажиров частного рейса по маршруту Одесса-Рига.
В ручной клади гражданина Украины 1954 г.р. нашли и изъяли 200 000 долларов США наличными, в ручной клади гражданина Украины 1987 г.р. — 300 000 долларов наличными, в ручной клади гражданки Украины 1977 г.р. — 100 000 евро наличными, в ручной клади гражданина Украины 1950 г.р. — 300 000 евро наличными. У СГД есть основания предполагать, что один из задержанных связан с украинской организованной преступностью.
По данному делу начато четыре уголовных процесса.
Напомним, что всего неделю назад СГД сообщило о том, что Управление налоговой и таможенной полиции СГД начало три уголовных процесса о недостоверном декларировании 703 000 евро и возможной легализации полученных преступным путем денег в крупном размере. Деньги были обнаружены у трех пассажиров авиарейсов Москва-Рига.
В апреле и мае в аэропорту "Рига" на основе полученной оперативной информации был проведен таможенный контроль трех пассажиров рейсов из Москвы на предмет ввоза на таможенную территорию Европейского Сообщества недостоверно декларированных наличных денег с целью их легализации.
Таможенный кинолог со служебной собакой в ходе проверок нашел в ручной клади у гражданки России 1976 г. рожд. наличные в размере 243 000 долларов США и 36 000 евро, у гражданина Литвы 1968 г. рожд. в ручной клади — наличные на сумму 300 000 евро, у гражданина России 1965 г. рожд. в ручной клади — наличные на сумму 150 000 евро.