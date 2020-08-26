ЧП в аэропорту "Рига": у гражданина России, собиравшегося в Лондон, изъяли более 98 000 долларов

В августе 2020 года, на основании информации, полученной в результате анализа рисков, в международном аэропорту "Рига" был задержан россиянин 1982 г.р., который собирался в Лондон. Мужчина задекларировал наличность в размере 98 503 долларов США, 2 050 евро и 70 британских фунтов (общая задекларированная сумма составила 85 770, 11 евро). Происхождение этих денег будет установлено в результате следствия в рамках начатого уголовного процесса.

Согласно данным, имеющимся в распоряжении Таможенно-налоговой полиции, в 2019 году этот же гражданин России, выезжая из Латвии, задекларировал наличность в размере 223 891 евро. Происхождение и этих средств устанавливает сейчас следствие.

В ходе начатого уголовного процесса сотрудники VID провели обыски в банковском сейфе, зарегистрированном на имя россиянина, и изъяли еще 101 000 евро и 6 850 евро. На оба банковских счета подозреваемого наложен арест, следствие продолжается. К гражданину России применен мера пресечения, не связанная с лишением свободы.