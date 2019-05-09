Членство в ЕС достигло среди финнов рекордной популярности

Популярность членства в ЕС достигла в Финляндии рекордной отметки, пишет Yle.

Согласно последним опросам, 56% финнов относятся к членству в Евросоюзе положительно и лишь 13% — отрицательно. Число положительно настроенных по отношению к ЕС превысило все предыдущие показатели.

В то же время 14% финнов считают, что страна должна выйти из Евросоюза.

Опрос общественного мнения был проведен Исследовательским центром деловой жизни.