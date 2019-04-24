Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 359

По данным агентства, при взрывах также пострадали около 520 человек.

Как отмечается, ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка ”Исламское государство” (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что глав оборонных ведомств сменят на Шри-Ланке после серии взрывов.