Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 310 человек

По последним данным, число погибших в результате взрывов, прогремевших в стране в день католической Пасхи, достигло 310 человек, пишет "Интерфакс".

В настоящее время число пострадавших составляет 480 человек. Они проходят лечение в больницах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

По данным министерства здравоохранения, в больницах по-прежнему находятся неопознанные тела 41 человека. Тридцать человек, подозреваемых в причастности к терактам, арестованы.

Школы и университеты страны остаются закрытыми, запланированные государственные экзамены отложены.

На Шри-Ланке в воскресенье произошла серия взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Недавно стало известно, что спецслужбы США и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об угрозе терактов.