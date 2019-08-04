Число жертв стрельбы в торговом центре в Техасе выросло до 20, стрелок задержан

В результате стрельбы в торговом центре в городе Эль-Пасо (штат Техас) погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения, сообщил губернатор штата Грег Эббот, передает CNN.

Трое погибших — мексиканцы, еще шесть граждан этой страны пострадали в результате стрельбы, сообщает Reuters со ссылкой на президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора и МИД государства.

Стрельбу в торговом центре открыли в субботу, 3 июля. Подозреваемый был задержан, им оказался 21-летний Патрик Крузиус. Стрелок попал на камеры видеонаблюдения, на кадрах видно, как он заходит в здание с оружием в руках.

В соцсетях распространили манифест, якобы написанный стрелком. Автор документа выступает против мигрантов и говорит о симпатиях поддержку стрелку из Новой Зеландии, убившему 51 человека в марте этого года, пишет The Washington Post. Источники CNN утверждают, что правоохранители изучают манифест, на данный момент не подтверждено, что его автором является Крузиус.

После стрельбы Facebook удалил аккаунты подозреваемого.