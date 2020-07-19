19.07.2020, 09:30
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
На момент написания материала зафиксировано 600 435 смертей. Больше всего пациентов умерло в США (139 960), Бразилии (78 772) и Великобритании (45 358).
Также исследовали подсчитали, что в мире уже выявлено 14,2 миллиона случаев заражения. При этом, по информации ВОЗ, инфицированы 13.8 миллиона человек.
Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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