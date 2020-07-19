Число жертв коронавируса в мире превысило 600 тысяч

На момент написания материала зафиксировано 600 435 смертей. Больше всего пациентов умерло в США (139 960), Бразилии (78 772) и Великобритании (45 358).

Также исследовали подсчитали, что в мире уже выявлено 14,2 миллиона случаев заражения. При этом, по информации ВОЗ, инфицированы 13.8 миллиона человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!