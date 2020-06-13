Число жертв коронавируса в мире превысило 425 тысяч человек

На утро четверга этот показатель составлял 5 255 человек. Всего в мире с начала пандемии насчитывается 7 млн 650 тыс. 696 инфицированных COVID-19, прирост случаев заболевания составил 136 221. Излечились более 3,6 млн человек.

Тройку стран с наибольшим числом случаев COVID-19 составляют США, где выявлены 2 млн 048 тыс. 986 инфицированных (114 669 скончались), Бразилия с 828 810 заболевшими (41 828 человек умерли) и Россия, где по данным оперштаба на утро пятницы зарегистрированы 511 423 случаев заражения и 6 715 летальных исходов.

Число заболевших превысило отметку в 100 тысяч человек в Индии (308 916 заболевших и 8 884 умерших), Великобритании (292 588 случаев заражения и 41 566 летальных исходов), Испании (243 209 инфицированных и 27 136 погибших), Италии (236 305 заболевших и 34 223 умерших), Перу (214 788 случаев COVID-19 и 6 072 летальных исходов).

Во Франции — 193 220 заболевших (29 377 умерших), в Германии — 187 226 (8 783), в Иране — 182 525 (8 659), в Турции — 175 218 (4 778), в Чили — 160 846 (2 870), в Мексике — 139 196 (16 448), в Пакистане — 132 405 (2 551), в Саудовской Аравии — 119 942 (893).

По сообщению сайта Worldometer, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 7 млн 739 тыс. 831 человек, скончались 428 337 пациентов, излечились 3,96 млн. Уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 55 против 54,4 в минувшую пятницу. В США он достиг 353 человек, в Испании — 580, в Великобритании — 611, в Италии — 566, в Бразилии — 197, во Франции — 450, в Германии — 106, в Турции — 57, в Иране — 103, в Индии — 6, в Перу — 191, в Чили — 150, в Мексике — 128, в Пакистане — 12, в Саудовской Аравии — 26.

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!