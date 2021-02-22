Число жертв COVID в США превысило боевые потери страны в трех войнах

Жертвами коронавируса в США стали 498,8 тыс. человек, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. Это больше, чем составили боевые потери страны в Первой мировой и Второй мировой войнах и войне во Вьетнаме, сообщила газета The New York Times.

По данным Министерства по делам ветеранов США (.pdf), в годы Первой мировой в ходе боев были убиты 53,4 тыс. американцев, во время Второй мировой войны — 291,5 тыс., во время войны во Вьетнаме — 47,4 тыс. Однако в документе идет речь именно о павших на поле боя.

Общие потери США в трех войнах (включая пропавших без вести и погибших от ранений и вызванных ими заболеваний) превышают число жертв COVID-19. По данным Института Роберта Шумана, боевые потери страны в Первую мировую составили более 116 тыс. человек. Боевые потери во Второй мировой оцениваются в 407 тыс. человек. Потери во Вьетнамской войне до сих пор пересматриваются, поскольку ветераны продолжают умирать спустя десятки лет в результате осложнений после полученных ранений.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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