Число жертв COVID-19 возросло до 1 113 человек

Подавляющее большинство новых летальных случаев — 94 — приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса

По состоянию на полночь 11 февраля в различных провинциях Китая выявлены случаи заражения пневмонией у 44 653 человек (прирост за сутки 2 015 случаев, их них 1 638 в Хубейе). 38 800 человек болеют в настоящий момент, 8 200 находятся в тяжелом состоянии. Число выписанных из больниц составило 4 700 человек.

За пределами материкового Китая коронавирус унес жизни двух человек. Один человек скончался в Гонконге, еще один — на Филиппинах. На сегодняшний день, помимо КНР, более 400 случаев заражения коронавирусом выявлены еще в 25 странах.

На лайнере Diamond Princess за сутки заразилось 39 человек

174 человека заразились коронавирусом COVID-19 на круизном лайнере Diamond Princess, находящимся в японском порту Иокогама. За сутки число зараженных увеличилось здесь на 39 человек, сообщает министерство здравоохранения Японии. Кроме того, симптомы заражения обнаружены у чиновника Минздрава, проводившего осмотр судна.