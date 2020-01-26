Число зараженных новым вирусом в Китае превысило 2000 человек

Случаи заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае подтверждены у 2002 человек. Об этом свидетельствуют последниеданные Национальной комиссии здравоохранения КНР, опубликованные в воскресенье, 26 января. Таким образом, всего за сутки количество официально выявленных случаев заболевания выросло в полтора раза. Число скончавшихся от коронавируса нового типа увеличилось до 56 человек, одна из смертей впервые зафиксирована в Шанхае.

Парки "Диснейленд" в Шанхае и Гонконге приостанавливают работу

Власти расширяют меры борьбы с распространением новой опасной пневмонии, которую вызывает коронавирус. Так, парк развлечений "Диснейленд" в Шанхае с 25 января временно прекратил работу. С 26 января на неопределенный срок закроется и аналогичный парк в Гонконге.

Карантин, объявленный в 18 городах провинции Хубэй, фактически затрагивает более 56 млн человек. А город Тяньцзинь на севере страны с 27 января временно прекратит автобусное сообщение с провинциями.

Вирус из Китая впервые выявлен в Канаде