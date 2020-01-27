Число зараженных новым коронавирусом в Китае выросло на треть за день

При этом, 24 человека скончались, в тяжелом состоянии находятся 137 человек, и только двух выписали из больниц.

В настоящее время общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Источником возникновения нового типа коронавируса стали дикие животные. Случаи заражения зафиксированы также в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.