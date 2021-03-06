Число заражений COVID-19 в мире превысило 116 млн

Также за последние суки в мире выросло число летальных исходов от связанных с COVID-19 заболеваний — до 2,5 млн человек. При этом полностью выздоровели после заражения 65,6 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по количеству выявленных случаев коронавируса являются США, где суммарно обнаружили 28,8 млн заболевших.

В Эстонии за последние 14 дней заболеваемость на 100 000 человек составляет 1197. С момента возникновения способности диагностирования коронавируса весной 2020 года в нашей стране проведено 968 303 теста на обнаружение вируса SARS-CoV2. По состоянию на 5 марта выздоровело 54 126 человек. Из них история болезни 38 383 человек (70,9%) завершена, у 15 743 человек (29,1%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!