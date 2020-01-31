Число заболевших коронавирусом приближается к 10 тысячам

Число инфицированных новым коронавирусом 2019-nCoV в мире по данным на пятницу, 31 января, достигло 9821 человека, из них в Китае — 9692 человека. От вируса умерли 213 человек, все жертвы до сих пор зарегистрированы в КНР. Число вылечившихся составило 187 человек. Кроме Китая, случаи заболевания вирусом подтверждены в 21 стране. В Германии в четверг был зафиксирован пятый случай заражения коронавирусом.

Власти США призвали граждан отказаться от поездок в Китай. Соответствующее заявление 30 января размещено на официальном сайте Госдепартамента. В то же время германский МИД призвал немцев воздержаться лишь от поездок в китайскую провинцию Хубэй, крупнейшим городом которой является Ухань, откуда началось распространение коронавируса 2019-nCoV.

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения. Ученые подтвердили способность вируса передаваться от человека к человеку.