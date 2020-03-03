Число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 90 тысяч человек

За сутки умер 31 человек. Общее число погибших с начала эпидемии в Китае составляет 2943 человека, пишет "Медуза".

За пределами Китая вирус выявлен еще в 71 стране. Всего в мире COVID-19 заразились 90899 человек, погибли 3116 человек. 48 тысяч человек излечились от болезни.

Основными очагами инфекции, помимо Китая, остаются Южная Корея (4812 заболевших и 28 погибших), Италия (2036 заболевших и 52 погибших) и Иран (1501 заболевший и 66 погибших).

В России официально зарегистрированы шесть случаев заболевания COVID-19. В Эстонии и Латвии — по одному.