Число умерших от коронавируса превысило в Китае 1500 человек

В Китае общее количество пациентов, зараженных коронавирусом COVID-19, по официальным данным на полночь пятницы, 14 февраля, составило 66 492 человека. У 1523 человек в стране вызываемое коронавирусом легочное заболевание привело к летальному исходу.

За истекшие сутки число заразившихся коронавирусом увеличилось в Китае на 2 641 человека, а умерших от инфекции — на 143.

2 420 человек из заразившихся за сутки проживают в провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения инфекции. Как сообщил 15 февраля Госкомитет здравоохранения Китая, в городе Ухань, являющемся административным центром провинции Хубэй, за прошедшие сутки от коронавируса скончались 107 человек и было выявлено 1923 новых случая заражения.

Новый метод диагностики коронавируса в Китае

После того, как китайские врачи стали применять новый, расширенный метод диагностики, в стране был зафиксирован резкий скачок количества заражений коронавирусом. В соответствии с этим методом, китайские врачи начали подтверждать заражение коронавирусом на основании данных компьютерной томографии, не дожидаясь результатов других исследований.

Первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в городе Ухань в декабре 2019 года. С тех пор количество заболевших и скончавшихся от неизвестной ранее инфекции продолжает неуклонно расти. В конце января 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса COVID-19 в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Коронавирус за пределами Китая