Число смертных казней в мире снизилось до 10-летнего минимума

В мире сократилось количество смертных казней. Так, в 2018 году не менее чем в 20 государствах были казнены по меньшей мере 690 человек, а годом ранее — на 303 человека больше. Такие данные содержатся в докладе международной правозащитной организации Amnesty International (AI), распространенном в Берлине в среду, 10 апреля.

Сейчас 142 страны не применяют этот вид наказания. В 1987 году таких государств насчитывалось всего 69, отметил генеральный секретарь немецкого отделения AI Маркус Беко (Markus Beeko). Он охарактеризовал зафиксированные изменения как важный шаг на пути "к миру без казней".

Смертные приговоры несовершеннолетним в Иране

По данным правозащитников, Китай остается на вершине списка по числу приведенных в исполнение смертных приговоров. Там за 2018 год казнили несколько тысяч человек. За аналогичный период в Иране зафиксированы 253 смертные казни, в Саудовской Аравии — 149, во Вьетнаме и Ираке — не менее 85 и 52 соответственно, отмечают эксперты AI. При этом в Иране смертный приговор грозит, в том числе лицам, которые на момент предполагаемого правонарушения являлись несовершеннолетними, подчеркивают правозащитники.

Власти нередко выносят смертные приговоры "на основании признаний, полученных под пытками, или несправедливых судебных процессов", подчеркнул генсек немецкого отделения AI. Он призвал международное сообщество требовать соблюдения абсолютного запрета на пытки, а также прав на юридическую помощь и справедливое судебное разбирательство от стран, до сих пор применяющих смертную казнь.