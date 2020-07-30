30.07.2020, 09:15

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 17 млн


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Terviseamet
Foto on illustreeriv.Foto: Jaanus Lensment

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 миллионов. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, точное число случаев заражения коронавирусом в мире на сегодняшний день составляет 17 029 155. Скончались от COVID-19 с начала пандемии 667 011 человек, выздоровели 9 948 163 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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