Число случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн. Умерли более 1,7 млн заразившихся
За прошедший месяц коронавирус в мире выявили у 20 млн человек. Лидером по числу заражений с начала пандемии остаются США, где подтвердили более 18,7 млн случаев.
За прошедший месяц коронавирус в мире выявили у 20 млн человек. Лидером по числу заражений с начала пандемии остаются США, где подтвердили более 18,7 млн случаев.
С начала пандемии в мире выявили более 80 млн случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Более 1,7 млн заразившихся умерли. Выздоровели свыше 45 млн человек.
Лидерами по числу заболевших коронавирусом стали:
Более 1,5 млн заражений зафиксировали также в Великобритании, Турции, Италии, Испании, Германии, Аргентине и Колумбии.
За последний месяц коронавирусом в мире заразились 20 млн человек. Отметка 60 млн зараженных была преодолена 25 ноября.
В середине декабря власти Великобритании сообщили об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. Он является на 56% более заразным, чем другие варианты COVID-19, установили ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Они допустили, что более высокая заразность вируса может привести к большему числу смертей в следующем году по сравнению с 2020-м.
ВОЗ заявила, что новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы. Также о выявлении этой мутации сообщила Япония. В связи с этим японские власти решили запретить иностранцам въезд в страну до конца января.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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