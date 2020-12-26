Число случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн. Умерли более 1,7 млн заразившихся

С начала пандемии в мире выявили более 80 млн случаев заражения коронавирусом, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Более 1,7 млн заразившихся умерли. Выздоровели свыше 45 млн человек.

Лидерами по числу заболевших коронавирусом стали:

США — 18,7 млн (скончались 330 тыс.);

Индия — 10,1 млн (147 тыс.);

Бразилия — 7,4 млн (190 тыс.);

Россия — 3 млн (53 тыс.);

Франция — 2,6 млн (62 тыс.).

Более 1,5 млн заражений зафиксировали также в Великобритании, Турции, Италии, Испании, Германии, Аргентине и Колумбии.

За последний месяц коронавирусом в мире заразились 20 млн человек. Отметка 60 млн зараженных была преодолена 25 ноября.

В середине декабря власти Великобритании сообщили об обнаружении в стране нового штамма коронавируса. Он является на 56% более заразным, чем другие варианты COVID-19, установили ученые из Центра математического моделирования инфекционных заболеваний Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Они допустили, что более высокая заразность вируса может привести к большему числу смертей в следующем году по сравнению с 2020-м.

ВОЗ заявила, что новый штамм коронавируса обнаружили в восьми странах Европы. Также о выявлении этой мутации сообщила Япония. В связи с этим японские власти решили запретить иностранцам въезд в страну до конца января.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!