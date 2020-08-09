Число раненых при стрельбе в Вашингтоне возросло до 21

Один человек погиб и 21 пострадал в результате стрельбы на юго-востоке американской столицы в ночь на воскресенье. Такие данные приводит газета The Washington Post со ссылкой на полицию города, пишет ТАСС.
По данным правоохранителей, инцидент произошел около 00:30 по местному времени (07:30 тлн), когда несколько вооруженных лиц открыли огонь по скоплению людей. Полиция пока не распространила примет предполагаемых преступников, пообещав дать дополнительную информацию в течение дня.
Семь пострадавших доставлены в медицинские учреждения в критическом состоянии. В Вашингтоне 19 июля в северо-западной части произошла стрельба около ресторана, тогда девять человек получили ранения, один погиб.
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