Число потенциально опасных исламистов в Германии не сокращается

По мнению экспертов в сфере безопасности, эти люди способны совершить серьезные уголовные преступления, передает dw.com со ссылкой на агентство dpa.

Год тому назад Федеральное ведомство по уголовным делам оценивало количество потенциально опасных исламистов примерно в 760 человек, более половины из них на тот момент находились на территории ФРГ.

По словам представителя МВД ФРГ, в 2018 году из Германии было выдворено 52 опасных исламиста. Годом ранее из ФРГ было депортировано 57 исламистов и опасных экстремистов.