Число пострадавших при взрывах на оборонном заводе в России достигло 116 человек

Он отметил, что из общего числа пострадавших 18 человек были госпитализированы.

Ранее сообщалось о 89 пострадавших, которые обратились к медикам, — это были 44 работника предприятия и 45 жителей города.

Днем 1 июня на территории предприятия "ГосНИИ Кристалл" в городе Дзержинск (Нижегородская область) произошло несколько взрывов техногенного характера, в результате которых были разрушены пять зданий предприятия — три складских и два производственных. Площадь начавшегося после взрывов пожара составила 800 квадратных метров.

От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях. Пострадали здания около 70 детсадов и 31 школы.

Было возбуждено дело по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов).

Как сообщил в субботу "Интерфаксу" представитель предприятия, в государственном НИИ было выявлено систематическое нарушение промышленной безопасности. По его словам, за это на заводе накануне ЧП был отстранен от работы гендиректор.

АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", госкорпорация "Ростех") — ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.

Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД РФ, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.