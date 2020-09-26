Число погибших в крушении самолета в Украине выросло до 26. Названа вероятная причина катастрофы

”По состоянию на 10.50, человек, который в результате катастрофы был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии умер”, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Так, число погибших увеличилось до 26.

Вечером 25 сентября в районе Чугуева под Харьковом во время учебно-тренировочного полета при заходе на посадку разбился самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек, среди которых, помимо членов экипажа, были курсанты Харьковского университета воздушных сил имени Кожедуба.

Видео с места событий можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что разбившийся в Харьковской области самолет Ан-26, скорее всего, зацепился крылом за землю. Об этом сообщает ”Интерфакс” со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

”Предварительный анализ свидетельствует о том, что, скорее всего, самолет зацепился крылом за землю”, — сказал он.

Ранее источник в Минобороны Украины заявлял, что причиной крушения самолета стал отказ двигателя.