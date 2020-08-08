Число погибших при взрыве в порту Бейрута возросло до 158 человек

Почти 6 тыс. человек получили ранения различной степени тяжести, уточнил министр.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. В результате повреждения получили здания в радиусе нескольких километров.

По предварительной версии, причиной стали сварочные работы на складе, где лежала селитра. Сотрудники порта должны были заделать отверстия, через которые можно было выкрасть груз.

Бывший капитан судна, которое перевозило груз взорвавшейся аммиачной селитры, Борис Прокошев рассказал РБК, что для детонации селитры необходимо было внешнее воздействие. По его словам, взрыв селитры в порту Бейрута мог произойти из-за поджога, взрывного устройства или попадания искры.