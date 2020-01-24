Число погибших от коронавируса в Китае возросло до 25 человек

Число погибших от нового типа коронавируса в Китае возросло до 25 человек, число инфицированных — до 830. Об этом в пятницу, 24 января, сообщил Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР. За день число погибших выросло на 7 человек, число заразившихся — почти на 200.

Также в пятницу стало известно, что в Южной Корее и Японии выявлено по два случая заболевания. Один из заразившихся мужчин приехал в Японию из китайского Уханя. Правительство страны активизирует проверки на границе и призывает своих граждан носить маски, тщательно мыть руки и не поддаваться панике. В России Роспотребнадзор призвал граждан отказаться от поездок в Китай.

Карантин в Китае



Ранее стало известно, что китайские власти остановили работу общественного транспорта в еще одном городе-милионнике — Сяньине. Карантин фактически объявлен в почти 12-миллионном Ухане: въезды и выезды в город перекрыты. В городе среди некоторых жителей царит паника из-за опасений нехватки продуктов.