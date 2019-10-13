13.10.2019, 11:56

Число погибших из-за тайфуна в Японии превысило 20 человек


Gazeta.ru
EST
Число погибших из-за тайфуна в Японии превысило 20 человек
Scanpix

Число погибших из-за мощного тайфуна ”Хагибиса” в Японии достигло 21. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

16 человек числятся пропавшими без вести.

Также есть данные о 166 пострадавших.

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