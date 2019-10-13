13.10.2019, 11:56

Число погибших из-за тайфуна в Японии достигло 33 человек

обновлено в 15:18
Gazeta.ru
EST 6
Число погибших из-за тайфуна в Японии достигло 33 человек
Scanpix

Число жертв тайфуна ”Хагибис” в Японии возросло до 33 человек, передает агентство "Киодо".

Также сообщается, что 19 человек числятся пропавшими без вести.

Кроме того, 15 человек считаются пропавшими без вести.

Таким образом, на данный момент из-за стихийного бедствия пострадало уже 180 человек.

Отмечается, что максимальный уровень угрозы в связи с тайфуном отменили во всех регионах Японии.

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