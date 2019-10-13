Число погибших из-за тайфуна в Японии достигло 33 человек

Также сообщается, что 19 человек числятся пропавшими без вести.

Кроме того, 15 человек считаются пропавшими без вести.

Таким образом, на данный момент из-за стихийного бедствия пострадало уже 180 человек.

Отмечается, что максимальный уровень угрозы в связи с тайфуном отменили во всех регионах Японии.