13.10.2019, 11:56
Число погибших из-за тайфуна в Японии достигло 25 человек
обновлено в 13:46
Число погибших от тайфуна ”Хагибис” в Японии возросло до 25 челок. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Число погибших от тайфуна ”Хагибис” в Японии возросло до 25 челок. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Кроме того, 15 человек считаются пропавшими без вести.
Число пострадавших приблизилось к 170.
До этого сообщалось о 21 погибшем.
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