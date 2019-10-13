13.10.2019, 11:56

Число погибших из-за тайфуна в Японии достигло 25 человек

обновлено в 13:46
Gazeta.ru
EST 5
Число погибших из-за тайфуна в Японии достигло 25 человек
Scanpix

Число погибших от тайфуна ”Хагибис” в Японии возросло до 25 челок. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Кроме того, 15 человек считаются пропавшими без вести.

Число пострадавших приблизилось к 170.

До этого сообщалось о 21 погибшем.

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