21.10.2019, 07:00
Число погибших из-за протестов в Чили растет
В Чили из-за протестов погибли уже 10 человек. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на заявление властей.
В Чили из-за протестов погибли уже 10 человек. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на заявление властей.
По данным правительства страны, большинство погибших скончались в результате пожаров в торговых центрах. Только пять тел были найдены спасателями в магазине нижнего белья, который разграбили и подожгли.
Жители проводят акции протеста против повышения цен на проезд в метро.
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