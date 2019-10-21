21.10.2019, 07:00

Число погибших из-за протестов в Чили растет


Gazeta.ru
EST
Число погибших из-за протестов в Чили растет
REUTERS, IVAN ALVARADO, Scanpix

В Чили из-за протестов погибли уже 10 человек. Об этом сообщает РИА ”Новости” со ссылкой на заявление властей.

По данным правительства страны, большинство погибших скончались в результате пожаров в торговых центрах. Только пять тел были найдены спасателями в магазине нижнего белья, который разграбили и подожгли.

Жители проводят акции протеста против повышения цен на проезд в метро.

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