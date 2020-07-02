02.07.2020, 19:56

Число новых случаев коронавируса в США превысило 52 000 в сутки


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Elanikele jagati näkku kümme maski, mida tuleb toidukarpide toomisel hingamisteede kaitsmiseks kasutada.
Elanikele jagati näkku kümme maski, mida tuleb toidukarpide toomisel hingamisteede kaitsmiseks kasutada.Foto: erakogu.

По данным Университета Джона Хопкинса, в течение 24 часов в США было зарегистрировано 52 000 новых случаев заболевания COVID-19. Это — новый ежедневный рекорд по случаям заражения, установленный после того, как были открыты штаты, сообщает Daily Mail.

По данным трекера, в промежуток между вечером вторника и вечером среды было зарегистрировано 52 898 новых случаев. Общее количество случаев заболевания COVID-19 в США в четверг утром составило 2686 249, а число смертей — 128 062.

Президент Трамп объяснил растущее число ежедневных случаев ”значительным” расширением тестирования на коронавирус в США. Согласно данным проекта Covid Tracking Project, количество тестов, сделанных во вторник, 30 июня, за месяц почти удвоилось.

Но число ежедневных случаев намного превысило то, что считалось пиком пандемии в апреле.

В дополнение к росту числа случаев заражения, случаи госпитализации с коронавирусом также увеличиваются в Хьюстоне, штат Техас, и Фениксе, штат Аризона.

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