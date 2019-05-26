Число кандидатов на пост Терезы Мэй достигло семи



Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, также заявивший о вступлении в гонку, подверг критике планы ее нынешнего фаворита, экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона. Последний на конференции в Швейцарии выразил уверенность, что Лондон сможет выйти из ЕС без сделки с Брюсселем уже осенью.

Министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, ранее подтвердивший свое выдвижение, как и Стюарт — противник жесткого Brexit.

Еще одним претендентом на лидерство в Консервативной партии является экс-министр труда и пенсий Эстер Макви.

Наконец, семерку кандидатов замыкает министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Что дальше?



Тереза Мэй оставит свой пост 7 июня. Срок выдвижения кандидатов — до 16 июня. Затем консерваторы проведут серию голосований на выбывание, цель которых — сократить количество претендентов до двух. С 18 июня, как ожидается, последние смогут начать предвыборное турне по стране. Итоговое голосование, предположительно, состоится в середине июля.

В пятницу, 24 мая, Мэй объявила о своем готовящемся уходе с поста главы Консервативной партии. Причина — неразрешимые противоречия по планам выхода королевства из состава Евросоюза между главой кабинета министров и парламентом.

Против повторного референдума



Накануне Мэй представила в Палате общин новый вариант законопроекта о Brexit . Глава кабинета министров предложила депутатам, в случае одобрения ими договоренностей с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, провести голосование о повторном референдуме по Brexit.

В то же время премьер-министр пообещала ряд компромиссов, которые могли бы устроить и оппозицию, и ее противников в рядах консерваторов. Но это предложение вызвало негативную реакцию со стороны лейбористов и тех членов партии Мэй, которые поддерживают жесткий Brexit, то есть выход из Евросоюза без договора с Брюсселем о порядке и условиях этого выхода.

В тот же день о своем уходе заявила лидер палаты общин Андреа Лидсом. Она также отвергла инициативу Мэй о проведении второго референдума. Лидсом стала 36-м министром, покинувшим правительство Великобритании при Мэй.