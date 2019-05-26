Число кандидатов на пост Терезы Мэй достигло семи
По мнению экспертов, фаворитом гонки является выступающий за Brexit без сделки Борис Джонсон. Мэй покинет свой пост 7 июня.
По мнению экспертов, фаворитом гонки является выступающий за Brexit без сделки Борис Джонсон. Мэй покинет свой пост 7 июня.
После заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о готовности уйти с этой должности о своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили уже семь британских политиков.
Как передал в субботу, 25 мая, телеканал Sky News, выдвижение своих кандидатур анонсировали, в частности, бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом.
Так, Рааб в интервью воскресному изданию The Daily Mail пообещал "бороться за более справедливую сделку по Brexit .
Лидсом, чей уход с поста лидера нижней палаты фактически ускорил отставку Мэй, высказала мнение, что у нее есть необходимые "опыт и уверенность", чтобы "привести страну к светлому будущему".
Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, также заявивший о вступлении в гонку, подверг критике планы ее нынешнего фаворита, экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона. Последний на конференции в Швейцарии выразил уверенность, что Лондон сможет выйти из ЕС без сделки с Брюсселем уже осенью.
Министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, ранее подтвердивший свое выдвижение, как и Стюарт — противник жесткого Brexit.
Еще одним претендентом на лидерство в Консервативной партии является экс-министр труда и пенсий Эстер Макви.
Наконец, семерку кандидатов замыкает министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.
Тереза Мэй оставит свой пост 7 июня. Срок выдвижения кандидатов — до 16 июня. Затем консерваторы проведут серию голосований на выбывание, цель которых — сократить количество претендентов до двух. С 18 июня, как ожидается, последние смогут начать предвыборное турне по стране. Итоговое голосование, предположительно, состоится в середине июля.
В пятницу, 24 мая, Мэй объявила о своем готовящемся уходе с поста главы Консервативной партии. Причина — неразрешимые противоречия по планам выхода королевства из состава Евросоюза между главой кабинета министров и парламентом.
Накануне Мэй представила в Палате общин новый вариант законопроекта о Brexit . Глава кабинета министров предложила депутатам, в случае одобрения ими договоренностей с Брюсселем о выходе Великобритании из ЕС, провести голосование о повторном референдуме по Brexit.
В то же время премьер-министр пообещала ряд компромиссов, которые могли бы устроить и оппозицию, и ее противников в рядах консерваторов. Но это предложение вызвало негативную реакцию со стороны лейбористов и тех членов партии Мэй, которые поддерживают жесткий Brexit, то есть выход из Евросоюза без договора с Брюсселем о порядке и условиях этого выхода.
В тот же день о своем уходе заявила лидер палаты общин Андреа Лидсом. Она также отвергла инициативу Мэй о проведении второго референдума. Лидсом стала 36-м министром, покинувшим правительство Великобритании при Мэй.
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