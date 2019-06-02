Число кандидатов на пост британского премьера увеличилось до 13

"Я вступаю в гонку за пост нового лидера консерваторов и премьер-министра, чтобы расширить спектр представленных в ней позиций. Как было отмечено, кандидатов на пост премьер-министра много, однако высказываемые ими мнения по вопросу о Brexit не отличаются разнообразием", — сказал Джима, который является сторонником проведения повторного референдума по вопросу о выходе Великобритании из состава ЕС. По его словам, это единственный способ выйти из тупика, в который зашел процесс Brexit и "объединить разобщенную страну". Джима подчеркивает, что является единственным из тори, к настоящему моменту вступивших в борьбу за премьерское кресло, который поддерживает идею референдума.

Сын иммигрантов из Ганы, Джима сделал в Великобритании карьеру инвестора, а затем занялся политикой и был избран в парламент в 2010 году. Он занимал должность личного парламентского секретаря премьер-министра Дэвида Кэмерона, а впоследствии занимал должности заместителя министра в четырех ведомствах. До ноября 2018 года Джима был заместителем министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании, курировавшим британские университеты, научные исследования и инновации.