Число инфицированных коронавирусом в мире превысило полмиллиона
Число людей, у которых был выявлен новый коронавирус, в мире превысило в четверг 500 тысяч человек. Это следует из подсчётов агентств.
Число людей, у которых был выявлен новый коронавирус, в мире превысило в четверг 500 тысяч человек. Это следует из подсчётов агентств.
Более 22 тысяч человек умерли от коронавирусной инфекции или в связи с ней. Более 120 тысяч признаны выздоровевшими. Остальные - их более 350 тысяч - продолжают лечение.
В последнюю неделю число инфицированных увеличивается на 30-40 тысяч в день.
Больше всего смертей, связанных с коронавирусом - в Италии, более 7 тысяч. На втором месте по этому показателю Испания, там умерли более 4 тысяч человек, на третьем Китай. В США число жертв коронавируса превысило тысячу.
В Эстонии на 26 марта зарегистрировано 538 больных. Один человек скончался.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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