Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

При этом на Китай приходится 79251 подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 5902, увеличившись за минувшие сутки на 1718 случаев.

Число жертв коронавируса вне материковой части Китая выросло за сутки с 70 до 88 человек: 34 человека скончались в Иране, 21 — в Италии, 16 — в Южной Корее, 11 — на территории Японии (из них четверо — пассажиры круизного лайнера Diamond Princess), по два — в Гонконге и Франции, по одному случаю летального исхода зафиксировано на Тайване и Филиппинах.