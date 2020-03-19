Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 206 тысяч человек

По состоянию на 02:00 по московскому времени четверга в мире насчитывалось 206226 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 8764, поправились более 82 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post.
Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.
За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 18,5 тыс., число скончавшихся — на 882.
В материковом Китае по состоянию на утро минувшей среды было зарегистрировано 11 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлено 13 новых заболевших, из них 12 — люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.
С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3237 человек, зарегистрировано 80894 случаев заболевания.
До 2,978 тыс. увеличилось в минувшую среду число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 475 новых случаев смертельного исхода, вызываемого инфекцией. Всего в стране инфицировано 35713 человек.
В Иране зафиксировано 17631 случаев заболевания (скончались 1135), Испании — 13716 (558), Франции — 9134 (264), Южной Корее — 8413 (84), Германии — 8198 (24), США — 5712 (103), Великобритании — 2626 (104), Швейцарии — 2269 (19), Нидерландах — 2051 (58), Австрии — 1646 (четыре), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Иокогаме круизного лайнера) — 1572 (36), Норвегии — 1308 (три), Швеции — 1279 (три), Бельгии — 1243 (10), Дании — 1057 (четыре).
Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще в 149 странах и районах мира.
Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с получаемой официальной информацией.
Как сообщалось ранее, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.
"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", — сказал он на пресс-конференции в Женеве.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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