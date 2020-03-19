Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 206 тысяч человек

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

За истекшие сутки число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 18,5 тыс., число скончавшихся — на 882.

В материковом Китае по состоянию на утро минувшей среды было зарегистрировано 11 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), выявлено 13 новых заболевших, из них 12 — люди, прибывшие из-за рубежа, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР на своем официальном сайте.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3237 человек, зарегистрировано 80894 случаев заболевания.

До 2,978 тыс. увеличилось в минувшую среду число жертв коронавируса в Италии, за сутки зарегистрировано 475 новых случаев смертельного исхода, вызываемого инфекцией. Всего в стране инфицировано 35713 человек.