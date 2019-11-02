Чиновники и военные из 20 стран стали жертвами шпионажа через WhatsApp

Высокопоставленные чиновники и военные как минимум из 20 стран, большинство из которых — союзники США, подверглись шпионажу с помощью шпионского софта, установленного на мессенджер WhatsApp. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к расследованию, проводимому "дочкой" американского концерна Facebook.

WhatsApp 29 октября подал судебный иск к израильской фирме, выпускающей программное обеспечение, NSO Group, обвиняя ее в том, что она разработала и продает шпионский софт, воспользовавшись дырой безопасности в серверах мессенджера. Это позволило клиентам NSO взломать аккаунты не менее 1400 пользователей WhatsApp.

Министр отрицает причастность государства Израиль

NSO Group на это заявила, что она продает данный софт исключительно правительствам для борьбы с терроризмом и преступностью. Израильская компания пока не прокомментировала новые обвинения в свой адрес.

Между тем израильский министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин заявил, что правительство Израиля не имеет никакого отношения к предполагаемым хакерским атакам, совершенным с помощью софта NSO Group.

"NSO — это частный игрок, пользующийся возможностями, имеющимися в распоряжении израильтян. В киберсфере задействованы тысячи людей, но израильское правительство не имеет к этому никакого отношения, все это знают, тут речь не идет о государстве Израиль", — подчеркнул Элькин.