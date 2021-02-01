"Человеческое безумие". В Тулоне задержали выбросившего из окна отрезанную голову

Мэр французского города Юзер Фалько указал в своем Twitter, что мотивы мужчины пока неизвестны. В настоящее время правоохранители устанавливают личность преступника и личность жертвы.

”Этот неописуемый поступок является выражением худшего, что может вызвать человеческое безумие, доведенное до своего апогея”, — написал Фалько в соцсети.

После того как в понедельник, 1 февраля, в центре города была найдена коробка с отрезанной человеческой головой, в Тулоне прошла полицейская операция, сообщила газета Ouest-France.

По данным издания, спецназ полиции, который прибыл на место событий, задержал 40-летнего подозреваемого.

Как заявили свидетели, мужчина выкинул коробку из окна, при этом его руки были в крови.