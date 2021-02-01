"Человеческое безумие". В Тулоне задержали выбросившего из окна отрезанную голову

Мэр французского города Юзер Фалько указал в своем Twitter, что мотивы мужчины пока неизвестны. В настоящее время правоохранители устанавливают личность преступника и личность жертвы.
”Этот неописуемый поступок является выражением худшего, что может вызвать человеческое безумие, доведенное до своего апогея”, — написал Фалько в соцсети.
После того как в понедельник, 1 февраля, в центре города была найдена коробка с отрезанной человеческой головой, в Тулоне прошла полицейская операция, сообщила газета Ouest-France.
По данным издания, спецназ полиции, который прибыл на место событий, задержал 40-летнего подозреваемого.
Как заявили свидетели, мужчина выкинул коробку из окна, при этом его руки были в крови.
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