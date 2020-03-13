13.03.2020, 15:08

Чехия полностью закрыла въезд и выезд из страны из-за коронавируса

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Чехия полностью закрыла въезд и выезд из страны из-за коронавируса
Foto: MARTIN DIVISEK, EPA/Scanpix

Правительство Чехии запрещает своим гражданам и иностранцам с правом временного или постоянного проживания выезжать из страны с 16 марта до улучшения ситуации с коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Андрей Бабиш, пишет Коммерсант.

”С полуночи воскресенья запрещен въезд для всех иностранцев; для всех, кроме тех, кто имеет вид на жительство в республике, также запрещен выезд из Чехии ее гражданам”,— сказал господин Бабиш (цитата по Blesk).

Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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