02.01.2021, 15:31

Частная вечеринка: участники оштрафованы на 500 евро, организатор — на 2000 евро

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Частная вечеринка: участники оштрафованы на 500 евро, организатор — на 2000 евро
Foto: Andreas Aru

В Латвии участники запрещенной во время чрезвычайной ситуации вечеринки в одном из гостевых домов оштрафованы на 500 евро каждый, а организатор мероприятия — на 2000 евро.

31 декабря полицейские обнаружили, что в одном из гостевых домов возле Сигулды проходит частная новогодняя вечеринка.

11 участникам выписаны штрафы в размере по 500 евро, организатору придется заплатить 2000 евро.

Также начат процесс об административном правонарушении в отношении владельца гостевого дома как юридического лица.

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