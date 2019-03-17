Чапутова и Шефчович проходят во второй тур выборов президента Словакии

На третьем месте экс-глава словацкого верховного суда Штефан Гарабин с 14,4%. Остальные получили от 10,6% до 0,07%.

Поскольку никто из кандидатов не набрал более 50% голосов от общего числа избирателей, 30 марта пройдет второй тур.

"Окончательные итоги первого тура выборов будут объявлены в 12:00 (14:00 мск) в воскресенье, после того как их утвердит госкомиссия по выборам и контролю за финансированием политических партий", — сообщило статведомство.

Чапутова уже поздравила Шефчовича со вторым местом и выходом во второй тур."Нас ждет напряженный период между первым и вторым турами выборов. Я надеюсь, что он пройдет в честной борьбе, без взаимных нападок", — заявила она, комментируя итоги первого тура.

В субботних выборах приняли участие, по предварительным данным, 48,5% зарегистрированных избирателей.