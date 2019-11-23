Цензура ни при чем: МИД Латвии объяснил, зачем заблокировали девять российских телеканалов

В ответ на заявление представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой на брифинге 21 ноября МИД Латвии пояснил, что содержание каналов ни при чем.

Эти телеканалы входят в холдинг, действительным выгодоприобретателем которого является Юрий Ковальчук, в отношении которого установлены санкции Европейского Союза (ЕС) — за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Согласно регламентам, устанавливаемые ЕС санкции являются обязательными и непосредственно применимыми в Латвии.

"Санкции против лиц, поддерживающих такие действия или политику, посредством которых подрывается или создается угроза территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ЕС ввел после осуществления Россией противозаконных оккупации и аннексии Автономной Республики Крым и Севастополя, являющихся составной частью Украины", — поясняет МИД.