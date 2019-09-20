20.09.2019, 19:05

Цель: Калининград. Вашингтон пригрозил России атакой в ответ на возможную агрессию в Европе

 (17)
DELFI.ee
EST 7
USA armee Tapal
USA armee TapalFoto: Andres Putting

Командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харриган заявил, что российские зенитные, противокорабельные и наземные ракеты, базирующиеся в районе Калининграда, могут угрожать безопасности НАТО, в связи с чем Соединенные Штаты подготовили план атаки на созданную там систему ПВО.

Харриган не стал раскрывать детали разработанного Пентагоном плана, но отметил, что Вашингтон сможет "очень своевременно" ответить на возможную "российскую агрессию" в Европе.

"Мы постоянно думаем об этом и если нам придется этим заняться, например, уничтожить интегрированную систему ПВО, пусть не будет сомнений, у нас есть план как это сделать и мы сможем его осуществить", — приводит слова генерала Breaking Defense.

По мнению издания, уникальное положение Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой, вдали от остальной России, делает его отличной передовой российской базой и одновременно весьма уязвимой целью.

Харриган подчеркнул, что в случае возникновения угрозы Пентагон готов осуществить "всестороннее наступление", включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Москва квалифицирует заявление Харригана как угрозу. Она также отметила, что такие заявления делаются исходя из политических, конъюнктурных и, возможно, электоральных соображений.

"Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы, а во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные", — цитирует Захарову РИА "Новости".

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: