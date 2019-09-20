Цель: Калининград. Вашингтон пригрозил России атакой в ответ на возможную агрессию в Европе

Харриган не стал раскрывать детали разработанного Пентагоном плана, но отметил, что Вашингтон сможет "очень своевременно" ответить на возможную "российскую агрессию" в Европе.

"Мы постоянно думаем об этом и если нам придется этим заняться, например, уничтожить интегрированную систему ПВО, пусть не будет сомнений, у нас есть план как это сделать и мы сможем его осуществить", — приводит слова генерала Breaking Defense.

По мнению издания, уникальное положение Калининграда, расположенного между Польшей и Литвой, вдали от остальной России, делает его отличной передовой российской базой и одновременно весьма уязвимой целью.

Харриган подчеркнул, что в случае возникновения угрозы Пентагон готов осуществить "всестороннее наступление", включающее в себя нападение с воздуха, земли, моря, космоса, а также атаки в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.