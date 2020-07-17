Бывший теплоход Tallink в 2018 году едва избежал столкновения с ядерной подводной лодкой Великобритании

Два судна разошлись 6 ноября 2018 года в водах между Шотландией и Северной Ирландией на расстоянии 50-100 метров, передает Sky News со ссылкой на британское ведомство по расследованию морских происшествий MAIB.

Пассажирский паром Stena Superfast VII, на борту которого находились 282 человека (215 пассажиров и 67 членов экипажа), шел из Белфаста в Кернриан на юго-западе Шотландии.

Столкновение удалось избежать после того, как наблюдатель с пассажирского парома Stena Superfast VII обнаружил перископ атомной подводной лодки.

Ядерная субмарина, базирующаяся в Фаслейне, патрулировала данный район.

Расследование показало, что экипаж переоценил расстояние до парома и недооценил его скорость.

Когда штурмана подводного корабля впервые заметили теплоход Stena Superfast VII, по их расчетам до него было 9000-10 000 ярдов (8229-9144 метра)

Двигавшийся со скоростью 21 узел паром прошел 6000 (5486 метров) ярдов за 8 минут и 34 секунды, а вахтенный офицер оценил скорость гражданского суда в 15 узлов и неправильно рассчитал, что на путь 6000 ярдов у парома уйдет 12 минут.

Как говорится в рапорте MAIB, вахтенный штурман был уверен, что для маневра у него имеется больше времени, чем было на самом деле.

После того, как суда разошлись, капитан лайнера связался с береговой охраной и сообщил, что перископ подводной лодкой прошел на расстоянии 50-100 метров от правого борта.

В рапорте содержится похвала штурману парома, который для избежания столкновения изменил курс, так как в противном случае угроза аварии была бы еще более серьезной.

Теплоход Stena Superfast VII принадлежал компании Tallink в 2006-2011 годах.

Priit Simson