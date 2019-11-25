Бывший "народный мэр" Горловки признался в шпионаже в пользу украинской разведки

"Именно зюгановская партия стала для Кремля платформой для всех пророссийских анклавов в других странах. Абхазия, Приднестровье, Северная Осетия, фейковые "ДНР" и "ЛНР" — все они координируются Кремлем через коммунистов", — утверждается в материале. Ответственным лицом, которое якобы занимается координацией правительств самопровозглашенных республик, Матюха назвал депутата Госдумы Казбека Тайсана.
С российскими коммунистами Матюха формировал гумконвои и якобы узнал, что одна из их задач — отправлять наличные сепаратистам. "Мне известно, что наличные доставляется путем так называемых гуманитарных конвоев. Если едет гуманитарный конвой, то приобщают соответствующее авто с этой наличкой", — заявил Матюха.
По его словам, в дальнейшем в ДНР и ЛНР могут провести референдум о присоединении их к России, создав еще один инструмент давления на власти Украины, чтобы добиться российской трактовки Минских соглашений или закона об особом статусе Донбасса. Он также заявил о том, что российское правительство якобы разрабатывает планы захвата Харьковской и Одесской областей и создании сухопутного коридора до полуострова Крым.
Как сообщает в сюжете представитель ГУР Вадим Скибицкий, Матюха поставлял украинской стороне "очень много информации". Впоследствии украинской спецслужбе удалось вывезти его из ДНР.
Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский отметил в Facebook, что Матюха пробыл "народным мэром" три дня, и назвал его "шутом гороховым", у которого не было допуска к гостайнам. По его словам, весь вред, который Матюха якобы нанес ДНР, заключался в воровстве и продаже поставлявшейся в качестве гуманитарной помощи муки, "пока ему не дали по лапам". "Какая страна — такие и разведчики", — заключил Бердичевский.
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